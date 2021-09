Leone, il bimbo morto a 10 anni: “Sarai sempre il nostro Guerriero”

Il ricordo della società di calcio in cui il piccolo militava

CREMONA – Si sono svolti stamattina i funerali del piccolo Leone, un bimbo di 10 anni è stato trovato morto venerdì scorso in una cascina di Castelleone, nel Cremonese. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso ma pare che sul corpo del piccolo non siano stati trovati segni di violenza e sembra anche escludersi il coinvolgimento di altre persone.

I fatti

Il suo corpo era stato scoperto dai carabinieri e dai sanitari del 118, che non avevano potuto fare nulla se non constatare il decesso.

La notizia della morte del piccolo ha sconvolto le comunità di Cremona e Lodi, dove il bimbo giocava nella categoria pulcini della storica società Asd Fanfulla.

La nota della società

È “una notizia che non avremmo mai voluto dare. Una tragedia colpisce il mondo del Fanfulla ed in particolare quello dei suoi Pulcini. È venuto a mancare Leone, piccolo Guerriero facente parte del gruppo 2011. In un momento così triste – le parole del club – tutta la società Asd Fanfulla, a partire dal presidente Luigi Barbati, si stringe nel dolore di papà Andrea, mamma Daria e dei fratelli Michele, Gabriele, Vittoria e Marianna. Ciao Leone, piccolo grande Guerriero”.



