Meteo impazzito in Toscana: case sfollate, auto distrutte e alberi divelti

FIRENZE – Il maltempo ha colpito gran parte della provincia di Firenze. Una fitta grandinata ha distrutto molte auto, una tromba d’aria a 140 chilometri all’ora scoperchiando tetti, divelto impalcature e sradicato diversi alberi.

Le trombe d’aria hanno buttato a terra pini secolari o abbattuto impalcature come accaduto a Carrara. Le forze dell’ordine, del 118, del volontariato e dei vigli del fuoco, con decine di squadre impegnate da più comandi in tutta la regione e rinforzi arrivati anche dalle regioni vicine stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità.

Nel comune di Vaglia, a Bivigliano, i chicchi di grandine hanno bersagliato tantissime auto che si sono ritrovate con parabrezza e lunotti sfondati. I tetti di alcune case hanno subito danni seri. Una decina le persone che hanno dovuto abbandonare la loro casa.

Una tempesta di acqua e vento, tra Massa e Carrara, ha sradicato alberi che si sono abbattuti sulle case e soprattutto sulle auto distruggendole. Venti a 140 all’ora che hanno danneggiato gravemente le coperture di diversi palazzi, divelto avvolgibili e infissi, fatto volare via insegne dei negozi. Black out e mancanza di acqua in diverse zone hanno sommato disagi a disagi. Due scuole sono chiuse e in questo lunedì i due istituti non avranno lezioni. Il resto delle scuole saranno aperte.



