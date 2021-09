Meteo, l’estate regge in Sicilia ma occhio alle previsioni di mercoledì

PALERMO – Sole e caldo anche per la giornata di domani, martedì 28 settembre, in Sicilia. La nuvolosità irregolare che si registra oggi in alcune zone dell’Isola, domani lascerà ancora qualche strascico sulle province di Palermo e Messina ma per il resto splenderà il sole. Altro capitolo, invece, per la giornata di mercoledì: torneranno le nubi sparse e nella parte nord-orientale dell’Isola potranno esserci temporali.

Le temperature

Le temperature massime sono in rialzo e si manterranno su livelli alti nonostante il calendario segni la stagione autunnale: martedì si andrà dai 24 gradi di Enna, capoluogo di provincia più alto d’Italia, ai 32 di Catania, Siracusa e Agrigento.

