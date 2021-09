Milici e Vespertino rendono omaggio al maestro Morricone

PALERMO – L’uomo e l’artista: il musicista e compositore Premio Oscar da una parte, il padre, il marito e il giocatore di scacchi, dall’altra. La nuova performance ideata da Vito Meccio, direttore artistico del Teatro Agricantus di Palermo, da sempre dedito alla valorizzazione di progetti in cui musica e teatro si abbracciano, è dedicato alla figura del Maestro Ennio Morricone e all’immenso patrimonio umano e culturale che ha lasciato in eredità.

“La musica e il cinema sono un matrimonio. La musica aggiunge qualcos’altro alle immagini e per il suo significato deve essere sola rispetto ad esse”. Debutta venerdì 1 ottobre alle ore 21 (e replica alla stessa ora fino a domenica 3) al Teatro Agricantus di Palermo (al chiuso) “Giuseppe Milici Quartet e Sergio Vespertino play Morricone”, progetto artistico fatto di musica e parole che vede per la prima volta sullo stesso palco il quartetto del musicista Giuseppe Milici – che già lo scorso anno era stato protagonista di un omaggio a Morricone insieme all’Orchestra Jazz Siciliana – e l’attore Sergio Vespertino, due grandi estimatori del Maestro scomparso a luglio dello scorso anno: l’uno dal punto di vista squisitamente musicale, l’altro per l’applicazione cinematografica di quelle stesse composizioni in grado di dare vita a molti dei capolavori cinematografici più segnanti della nostra epoca.

Insieme sul palco saranno in grado di restituire un tributo, fatto di passione e prestigio, all’artista Premio Oscar che tanto ne ha dato in vita anche alla nostra Sicilia. Un amore, dunque, pronto ad essere restituito nel modo più completo: attraverso la musica e attraverso l’arte. In scena il quartetto di Giuseppe Milici – al suo quarto progetto-tributo agli artisti che più ama e che maggiormente lo hanno influenzato – proporrà alcune tra le più famose colonne sonore composte da Ennio Morricone – da Gabriel’s Oboe (dal film “Mission”, candidato all’Oscar come miglior colonna sonora nel 1986) a Once Upon a Time in America (“C’era una volta in America” diretto da Sergio Leone) fino a Cinema Paradiso, solo per citarne alcune – per rendere omaggio, attraverso un repertorio fortemente evocativo ed emozionante, ad uno dei più grandi compositori del nostro tempo diventato leggenda nel panorama musicale internazionale. Sul palco, al fianco di Giuseppe Milici all’armonica, ci saranno Nicola Pannarale alle tastiere, Filippo De Salvo al basso e Saverio Petruzzellis alla batteria. La voce narrante sarà invece quella di Sergio Vespertino che, reduce dal successo estivo di “Novecento”, questa volta darà voce allo stesso Ennio Morricone per raccontare la persona oltre che l’artista: il suo amore imperituro per la Sicilia – suggellato nel 1956 dal matrimonio con la messinese Maria Travia – e dall’adozione artistica del suo “Peppuccio” Tornatore; la crescita artistica e la grande umiltà di quello che a livello

universale è considerato un gigante della composizione.



Sergio Vespertino, attore in grado di spaziare dal genere comico popolare a quello drammatico, interpreterà l’uomo celato dietro l’artista attraverso le stesse parole che il grande Maestro ha voluto donare al mondo, fino al giorno della sua dipartita. Il legame di Vespertino con il compositore romano passa attraverso il grande cinema, quello che lo ha incantato sin da giovanissimo, e da cui ha preso spunto per la propria crescita artistica. Quel grande cinema che già la scorsa estate ha voluto omaggiare con la sua riproposizione di “Novecento, la leggenda del pianista sull’oceano”,

una rivisitazione intima e personale della pellicola di Giuseppe Tornatore che ha come pilastro proprio la musica di Ennio Morricone. «Quando arrivano gli applausi conclusivi, il miracolo s’è ripetuto un’altra volta. Posso passare

anch’io dalla parte del pubblico» (Ennio Morricone). “Giuseppe Milici Quartet e Sergio Vespertino play Morricone” è inserito nel programma Puglia SoundsTour Italia 2020/21, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale, e nel calendario delle attività della Cooperativa Agricantus grazie al sostegno della

Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport Spettacolo.

Giuseppe Milici Quartet e Sergio Vespertino play Morricone

Un’idea di Vito Meccio

Con Giuseppe Milici Quartet (Giuseppe Milici armonica, Nicola Pannarale tastiere, Filippo De Salvo basso, Saverio Petruzzellis batteria) e Sergio Vespertino

Musiche di Ennio Morricone dirette da Giuseppe Milici

Parole di Ennio Morricone selezionate da Sergio Vespertino

Regia Giuseppe Milici e Sergio Vespertino

Produzione Agricantus Cooperativa Culturale Sociale Palermo

Biglietti: 15 euro

Botteghino:da martedì a sabato ore 11-13 e ore 18-20; tel 091 309636

Biglietteria on line: www.agricantus.cloud.it ; www.tickettando.it

Spazio: Teatro Agricantus (al chiuso)



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI