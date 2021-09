Omicidio di Chiara Ugolini, Impellizzeri si è suicidato

CATANIA – La notizia del suicidio del catanese Emanuele Impellizzeri, 38 anni, è stata confermata all’ANSA dall’avvocato d’ufficio dell’uomo, Mattia Guidato. Impellizzeri, vicino di casa di Chiara Ugolini, era stato arrestato il 6 settembre lungo l’autostrada del Sole nei pressi di Firenze, dopo essere fuggito da Calmasino in sella alla propria motocicletta. Davanti ai magistrati si era sempre avvalso della facolta’ di non rispondere. Negli ultimi giorni era stato trasferito dal carcere fiorentino di Sollicciano a quello veronese di Montorio, dove stamani e’ stato trovato impiccato in cella. (ANSA).



