Salute: ordine dei medici apre indagine sul sottosegretario Sileri, ecco perché

ROMA – Non si placano le polemiche sul sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Dopo un’inchiesta mandata in onda lo scorso inverno dalla trasmissione televisiva Le Iene, l’ordine dei medici adesso apre un’indagine disciplinare nei confronti del medico ed ex vice ministro.

I fatti

La contestazione che viene mossa a Sileri è quella di aver lavorato all’interno della clinica Villa Claudia di Roma – una struttura convenzionata con il sistema sanitario regionale – mentre si trovava in aspettativa all’università di Tor Vergata, dove il professor Sileri lavora. La documentazione mandata dalla Regione è insufficiente e per questo, ora, l’ordine dei medici vuole vederci chiaro.



