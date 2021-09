Aggiornamento sulla rissa, cos’è accaduto VIDEO?

CATANIA – Botte da orbi ai piedi del Castello Ursino. Immagini, rilanciate sul social Tik Tok, ci fanno vedere lanci di tavoli e sedi e scontri corpo a corpo. Filmati che, benché durino pochi secondi, ci dicono di una rissa dalle vaste dimensioni esplosa in una di quelle zone maggiormente apprezzate dai turisti e su cui l’amministrazione comunale sta lavorando con un progetto di progressiva pedonalizzazione. A quanto risulta, l’unico ferito che è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere è un poliziotto fuori sevizio intervenuto per sedare gli animi.

L’agente ha riportato diverse contusioni a seguito di colpi di sedie e di casco. In seguito sono intervenuti gli uomini della Volanti. Le indagini sono ancora in corso per identificare i responsabili. I poliziotti si avvarranno anche dei video postati sui social. Una volta individuati gli aggressori la loro posizione sarà vagliata dall’autorità giudiziaria.



