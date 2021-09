Il blitz e la pistola nascosta in casa, scatta l’arresto per un 36enne

I carabinieri hanno arrestato per detenzione illegale di una pistola rubata e del munizionamento e per ricettazione M.A. 36enne, di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. I militari avevano notato dei movimenti anomali di persone nei pressi dell’abitazione dell’arrestato. Sospettando che l’uomo potesse detenere della droga, hanno fatto scattare un blitz.

La perquisizione

E nel corso della perquisizione della casa, nascosto dietro la lavatrice, è stato trovato un involucro di plastica contenente una pistola marca Beretta calibro 6,35 con caricatore e munizioni. L’arma, risultata rubata, è stata inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi tecnico-balistiche. All’indagato sono stati concessi gli arresti domiciliari.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI