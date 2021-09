CATANIA – Pompieri in azione per una fuga di gas. Stamattina, intorno alle 10, è stato necessario un intervento dei vigili del fuoco nella palazzina dove si trovano gli uffici del Giudice di pace, in via Renato Imbriani. Sul posto è intervenuta la Partenza Nord: i pompieri hanno evacuato lo stabile, ma erano in tanti già in strada.

La fuga gas metano è stata individuata al 4° piano.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI