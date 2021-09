Futurlab: a Catania nasce la scuola di economia civile

Impegno, dedizione ma soprattutto condivisione. Voglia di essere vicino al cittadino, aiutare le Istituzioni a costruire relazioni, collaborazioni e sinergie. Sensazioni, emozioni e valori che l’associazione Futurlab porta avanti nei suoi progetti. Oggi un nuovo traguardo. La scuola di economia civile è una realtà. Il progetto sarà presentato venerdì 8 ottobre alle 15.30 nei locali dell’ Auditorium “Don Bosco” Salesiani Cibali in Via Cifali 5, Catania .

“Se dovessi riassumere in due parole quello che provo in questo momento direi senz’altro: gioia e finalmente – esordisce così il Presidente di Futurlab, Antonio La Ferrara – Gioia perché è un momento importante, significativo per la storia di Futurlab, in fondo questo è il motivo per il quale è nata Futurlab, ovvero aiutare i giovani, i nostri giovani che hanno subito più di tutti, soprattutto le ultime 3-4 generazioni, la crisi economico-finanziaria e direi anche di valori degli ultimi decenni. Quindi questo progetto è dedicato a loro con tutto il cuore, abbiamo il dovere di stargli vicino, sostenerli, incoraggiarli e in questo desideriamo che ci sia il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio, quindi partners istituzionali certamente ma anche operatori economici e società civile in generale, compresi i corpi intermedi ovviamente. Desidero ringraziare particolarmente il prof. Catalfo che ha redatto il progetto, i soci che hanno apportato il loro contributo, le società che hanno creduto ed hanno pertanto aderito al nostro progetto e i salesiani che mettono a disposizione le loro strutture. La seconda parola, Finalmente perché è un progetto al quale lavoriamo da anni, abbiamo costruito i presupposti, ci siamo fatti conoscere ed apprezzare, e adesso, finalmente, il sogno diventa realtà”.

L’Economia civile offre una nuova prospettiva di relazionalità economica orientata al “bene pubblico” di tutti e di ciascuno, reinterpretando il proprio ruolo nelle relazioni con gli stakeholder interni ed esterni e ponendo al centro la persona e la dignità delle sue conoscenze e del suo lavoro. “La complessa situazione socioeconomica nei nostri territori – spiega Pierluigi Catalfo, Professore di Economia aziendale Unict e Direttore scientifico del corso – impone una risposta nella direzione di un rilancio fondato sui valori e sulla dignità dell’iniziativa imprenditoriale e del lavoro. La scuola di economia civile cerca la definizione di un nuovo perimetro dello sviluppo territoriale che sarà quello di una economia con meno individualità è più attenzione alla valorizzazione della collettività e del bene comune”.

Per Don Giovanni D’Andrea, Ispettore salesiani Sicilia e Tunisia: “A scuola si impara, vorremmo pensare l’economia ben prima del solo profitto economico. L’impresa economica vista come luogo nel quale tessere relazioni umane che rafforzano la dignità della persona che trova nel lavoro la propria vocazione professionale così da occupare con dignità un giusto posto nella società. In questo modo noi Salesiani vogliamo perpetuare il desiderio di Don Bosco formare “Onesti cittadini e buoni cristiani”.

Tra gli illustri relatori: Stefania Mancini, Presidente Fondazione Assifero, Consigliere Delegato Fondazione Charlemagne; Giuliano Bianucci, Giornalista, Direttore “DentroTutti”; Marco Meneguzzo, Ordinario di Economia aziendale Università di Roma Tor Vergata e direttore del Gruppo di ricerca Government and Civil Society Research Group; Paolo Biancone, Ordinario di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Torino

La scuola è rivolta a giovani fino a 25 anni individuati anche attraverso una rete di associazioni che operano anche a livello territoriale o che manifestino spontaneo interesse all’iniziativa.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI