‘Green pass nazista’, nuova bufera in Sicilia: i particolari

MESSINA – Di nuovo al centro di una bufera mediatica Nino Principato, consigliere dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele di Messina per un post su Facebook dove paragona il green pass dell’era Covid al Green Kass, lasciapassare nazista degli anni ‘40. Principato non è nuovo a queste esternazioni incaute e aveva già commentato il Festival di Sanremo e Achille Lauro, con riferimenti poco piacevoli, che suscitarono l’indignata reazione dell’Arcigay e della comunità Lgbt.

La frase incriminata

Principato ha postato questa volta su Facebook la frase “Green Kass degli anni ’40 del 900: La storia si ripete” con un’immagine del lascia passare nazista, paragonato all’attuale “green pass”. Quindici consiglieri comunali hanno chiesto subito le sue dimissioni: Stavolta ha davvero oltrepassato il segno, per il gravissimo accostamento ad uno strumento illiberale e antidemocratico di matrice nazista, e per il pessimo esempio dato alla collettività, in un momento storico in cui bisogna più che mai rispettare le regole per la salvaguardia della salute pubblica”. A sottoscrivere il documentoAntonella Russo, Gaetano Gennaro, Claudio Cardile, Felice Calabrò, Alessandro Russo, Piero La Tona, Francesca Cacciola, Nino Interdonato, Sebastiano Tamà, Giuseppe Fusco, Paolo Mangano, Cristina Cannistrà, Giandomenico La Fauci, Francesco Pagano, Giovanni Scavello, Dino Bramanti.

“De Luca prenda le distanze”

I consiglieri chiedono al sindaco Cateno De Luca “non solo di prendere pubblicamente le distanze da questa infelicissima uscita del suo rappresentante in seno al Teatro, ma di revocargli immediatamente l’incarico per evidente inadeguatezza a rappresentare l’Ente comunale, spiegando che ritengono “tali affermazioni estremamente gravi e non degne di un soggetto chiamato dal Comune di Messina all’interno del CdA della più importante istituzione culturale della città, che è il teatro Vittorio Emanuele” principato noncurante delle dichiarazioni dei consiglieri oggi ha chiesto loro di non occuparsi di lui ma del parco cittadino Aldo Moro.

