Kareem Abdul-Jabbar: “Giocatori non vaccinati fuori dalle squadre”

"Gli atleti non hanno l'obbligo di essere portavoce del governo, ma questa è una questione di salute pubblica"

”Non c’è spazio per i giocatori che sono disposti a rischiare la salute e la vita dei loro compagni di squadra, del personale e dei tifosi. L’NBA dovrebbe richiedere che tutti siano vaccinati. In caso contrario, che siano fatti fuori dalla squadra”. A dichiararlo è la leggenda della NBA Kareem Abdul-Jabbar, che si riferisce agli atleti che non sono disposti a vaccinarsi contro il Covid 19.

“Non sono all’altezza delle responsabilità che derivano dalla celebrità”, ha detto Abdul-Jabbar a Rolling. “Gli atleti non hanno l’obbligo di essere portavoce del governo, ma questa è una questione di salute pubblica”.

Un certo numero di giocatori è scettico riguardo alla somministrazione di uno dei pochi nuovi vaccini che dovrebbero combattere il coronavirus, ma Kareem li considera in malafede, soprattutto perché altre vite saranno messe a rischio.



