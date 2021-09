MESSINA – La guardia di finanza di Messina ha sequestrato due bar in pieno centro, luogo di ritrovo della movida della città dello Stretto, a un clan mafioso. Agli arresti domiciliari la figlia 26enne di un boss messinese, Salvatore Sparacio. I due bar sequestrati si trovano nel centralissimo corso Cavour: sigilli sono stati applicati anche a beni immobili e mobili per un valore complessivo di oltre un milione di euro.

Gli Sparacio

La giovane è accusata di intestazione fittizia di società, beni immobili e autovetture, che sarebbero in realtà riferibili al padre. Salvatore Sparacio è stato coinvolto, nell’aprile scorso nell’operazione ‘Provinciale’, che ha smantellato un gruppo criminale attivo nel rione Ariella, conosciuto come Fondo Pugliatti. Le indagini dirette dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina ed eseguite dagli specialisti del Gico della Guardia di finanza peloritana avevano documentato come il clan mafioso costituisse un importante riferimento per le scommesse illecite, tanto da spuntare commissioni del 40% sugli incassi, forte anche di consolidati rapporti con dirigenti maltese del settore, rilevando, pericolose connessioni con esponenti della politica locale.

Le accuse

La donna avrebbe assunto fittiziamente la titolarità delle due attività commerciali, note per essere meta della movida. La misura cautelare arriva dopo il riconoscimento, da parte del Tribunale del Riesame dell’esistenza e dell’autonomia del clan mafioso che fa capo a Salvatore Sparacio, inizialmente ritenuto subordinato al clan Lo Duca La ricostruzione delle ricchezze acquisite nell’ultimo ventennio dal boss Salvatore Sparacio e dai componenti del suo nucleo familiare hanno dimostrato una evidente sproporzione tra gli incrementi patrimoniali e il reddito legittimamente prodotto. Sotto sequestro sono finiti anche il 25% di una s.r.l.s., con sede a Messina che opera nel settore della consulenza pubblicitaria, 2 fabbricati, un’auto e denaro contante per 15mila euro.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI