Meteo, in Sicilia ancora caldo: il maltempo arriva venerdì

Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia centromeridionale, molte nubi sul resto del Sud con isolati rovesci o temporali, più diffusi e frequenti dal pomeriggio.

Temperature stazionarie

Le temperature saranno generalmente stazionarie. Venti deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi. Mari da mossi a poco mossi. Allerta per venerdì: secondo gli esperti de Il meteo.it, infatti, la giornata trascorrerà con un tempo via via più instabile sulla Sicilia dove potranno scoppiare anche forti temporali. Sul resto delle regioni cielo poco nuvoloso. Venti nordorientali.

