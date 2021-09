Miccichè, Lupo e Caputo incontrano una delegazione Almaviva

PALERMO – La vertenza Almaviva, purtroppo, non trova una soluzione. Gli operatori call center rischiano seriamente di perdere il loro posto di lavoro a causa del passaggio della commessa di Ita a Covisian.

Il presidente dell’Assemblea regionale, Gianfranco Miccichè, insieme con il capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo, ed il parlamentare di Forza Italia, Mario Caputo, ha incontrato una delegazione sindacale del “call center” di Almaviva – Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni – per affrontare i nodi della complessa vertenza che coinvolge i 621 lavoratori impegnati nel servizio clienti di Alitalia.

Fondamentale, per i lavoratori, è l’applicazione della clausola sociale per la tutela dei posti di lavoro nel passaggio alla nuova società Covisian che svolgerà il servizio per la subentrante società Ita. Questo pomeriggio, a Sala d’Ercole, saranno discussi due ordini del giorno relativi alla vertenza.



