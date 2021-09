Mix tra vaccino anti-Covid e antinfluenzale? Risponde l’esperto

ROMA – Non occorre far passare alcun intervallo di tempo tra la vaccinazione contro l’influenza e quella anti Covid-19, con la terza dose.

Lo ha detto l’immunologo Anthony Fauci, rispondendo a una domanda della Cnn sui dubbi della gente all’inizio della stagione vaccinale anche per l’influenza e l’arrivo per molti cittadini dei richiami contro il Sars-Cov2.

“Immunizzarsi appena possibile”

“Ciò che conta è solo fare entrambe le immunizzazioni appena possibile – ha dichiarato – e se ciò significa farsi fare un’iniezione in un braccio e l’altra, allo stesso momento nell’altro, questo va benissimo. Non c’è assolutamente nulla di male”. Anzi, ha proseguito, “l’ importante è facilitare le opportunità per la gente di ricevere entrambe i vaccini e perciò l’ opzione di farli nella stessa visita ‘ e probabilmente la più conveniente”.



