Partenariato per il rilancio del marchio Florio come brand

PALERMO – Un partenariato tra il gruppo Zaharaziz e Casa Florio per rilanciare il patrimonio storico, artistico e culturale che rappresenta il marchio Florio in tutto il mondo.

È stato siglato dopo lo straordinario successo che ha fatto registrare la Coppa Floriopoli¸ il concorso dinamico per vetture d’epoca e da competizione, che ha visto, sotto il vecchio ponte che collegava i box con la torre dei cronometristi e le vecchie tribune, la partecipazione di cinquanta equipaggi provenienti da diversi paesi.

Il gruppo Zaharaziz, del Gruppo Karol, con a capo il presidente Marco Zummo, che ha collaborato con Casa Florio per la realizzazione della manifestazione, è soddisfatto e punta in alto per il rilancio del patrimonio che rappresenta questo marchio legato alla famiglia, che ha fatto la storia di Palermo e non solo.

“Il marchio Florio rappresenta uno dei fiori all’occhiello del nostro patrimonio culturale e storico che bisogna assolutamente valorizzare. Con la sigla di questo partenariato puntiamo a far conoscere ancora di più e rilanciare la bellezza di tutto quello che a quel marchio rimanda”.

Viva soddisfazione esprime Chico Paladino Florio discendente e erede di Vincenzo Florio jr. e titolare di Casa Florio: “Sono certo che questa sinergia con una delle realtà più vive del nostro territorio e Casa Florio potrà contribuire a promuovere un’economia culturale e turistico ricettiva di alto livello di chi il nostro territorio ha bisogno“.

Da sx Michele Merendino Responsabile Casa Florio Motosport, Chico Paladino Florio, titolare Casa Florio ed il presidente Gruppo Karol/Zaharaziz.



