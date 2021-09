Piano Urbanistico Generale: pubblicato il bando per la partecipazione

CATANIA – Dovendo avviare la formazione del piano urbanistico generale, alla luce della nuova legge regionale e delle recentissime direttive di attuazione la direzione Urbanistica in attuazione della norma relative alla “partecipazione” e di quella del “procedimento di formazione ed approvazione del Piano Urbanistico Generale (Pug) e delle relative varianti”, ha pubblicato un avviso pubblico suo sito istituzionale invita i rappresentanti di altri enti pubblici o di organizzazioni sociali, culturali, economici professionali, sindacali ed ambientaliste, legalmente riconosciute che, per loro specifiche competenze e responsabilità, siano comunque interessati alle scelte di pianificazione, a partecipare alla “conferenza di pianificazione”, in funzione consultiva e senza diritto di voto.

I soggetti, legalmente riconosciuti, dovranno accreditarsi entro 5 (cinque) giorni, termine stabilito dalla legge, dalla pubblicazione dell’avviso, inviando la richiesta di adesione tramite Pec all’indirizzo: [email protected] e nei successivi 5 giorni l’Ente comunicherà, sempre tramite Pec, modalità e termini per il coinvolgimento alla formazione del Pug della Città di Catania.



