Piazza Mancini Battaglia, due mesi di lavori per la condotta fognaria

CATANIA – Due mesi si caos. In uno dei nodi viari più intasati della città. Da mercoledì 29 settembre, il tratto viario di piazza Mancini Battaglia, nella zona di Ognina, subirà un restringimento per indifferibili lavori di realizzazione della condotta fognaria. Questo causerà una deviazione nelle due corsie di innesto con la circonvallazione.

Gli interventi nel sottosuolo dureranno sessanta giorni. Sono necessari per l’opera di convogliamento dei reflui da Aci Castello e Acicatena al vecchio collettore allacciante del comune di Catania. I lavori hanno lo scopo di raccogliere le acque reflue nere, altrimenti scaricate in maniera disordinata in canali naturali, con recapito finale all’impianto di depurazione di Pantano D’Arci.

La polizia locale sarà presente per favorire il deflusso del traffico, per un breve tratto, su un’unica carreggiata e alleviare i disagi alla viabilità.



