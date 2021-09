Nel match valido per la quinta giornata del Girone C di Serie C, Catanzaro e Catania hanno pareggiato 1-1. Gol tutti nel primo tempo: apre le marcature Russini all’11’, impatta al 21′ Carlini su rigore. Catanzaro a 7 punti in classifica, mentre il Catania è a soli 4.



