PALERMO- “Prosegue l’impegno di Poste Italiane – si legge in una nota – nella lotta al virus al fianco delle istituzioni. Il corriere espresso SDA, in prima linea nella consegna dei vaccini con oltre 1 milione 500mila dosi consegnate in Sicilia dall’inizio dell’anno, recapiterà dalla giornata di mercoledì 29 settembre sull’Isola ulteriori 72.500 fiale Moderna. Le forniture saranno destinate alle farmacie ospedaliere di Palermo (27.500), Enna (4.000), Erice (9.500), Siracusa (9.000), Ragusa (7.000), Agrigento (9.500) e Caltanissetta (6.000)”.

Le prenotazioni

“Si ricorda inoltre che, di concerto con la Regione Siciliana e in linea con le direttive ministeriali, presso la piattaforma web messa a disposizione dell’azienda è disponibile la nuova funzionalità che permette la prenotazione della terza dose o dose aggiuntiva (per chi avesse seguito il protocollo monodose riservato a chi ha contratto il virus). È infatti possibile inserire, al consueto indirizzo web prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, le richieste di prenotazione da parte di soggetti immuno compromessi, trapiantati e in attesa trapianto”. Come fare, nel dettaglio? Dalle Poste fanno sapere che già la piattaforma è in grado di riconoscere gli aventi diritto. In ogni caso, le persone che hanno le carte in regola, per le categorie espressamente indicate, potranno chiedere informazioni negli hub o nelle sedi vaccinali.

Le istruzioni

“Per la prenotazione è sufficiente tenere a portata di mano il codice fiscale, la tessera sanitaria e un numero di cellulare, utile e indispensabile alla conferma dell’appuntamento. Si informano gli aventi diritto ad accedere a questo servizio che la scelta dei centri di vaccinazione sarà limitato ad alcune strutture, all’uopo identificate dalla Regione. Il servizio sarà garantito comunque in circolarità e non è legato al luogo prescelto per le precedenti vaccinazioni. Sarà sufficiente pertanto scegliere il cap consono alle proprie esigenze per poi selezionare il centro disponibile. Poste Italiane conferma che, come di consueto e come per gli altri target, le liste con i nominativi degli aventi diritto al vaccino anti Covid autorizzati della Regione Siciliana sono liste specifiche che non possono subire alcun tipo di intervento. La vaccinazione sarà comunque garantita, anche senza prenotazione, direttamente nei centri autorizzati”.

Le informazioni

“Rimangono aperti e a disposizione di tutti i cittadini siciliani i consueti canali messi a disposizione dell’azienda per prenotare le prime e le seconde dosi. A tal fine si ricorda che è possibile prenotare l’appuntamento per l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 –, via SMS al numero 339.9903947, attraverso i 687 sportelli ATM Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull’Isola”.

Vaccini alla Fiera di Palermo

“Gli immunocompromessi che rientrano nelle categorie attualmente previste per la dose aggiuntiva di vaccino – ha detto il commissario Covid per l’area metropolitana di Palermo, il dottore Renato Costa – possono direttamente recarsi o essere accompagnati all’Hub della Fiera o prenotarsi con gli appositi canali della nostra piattaforma che sono già disponibili”. QUI TUTTI I DETTAGLI



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI