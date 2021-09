Al via la campagna crowdfunding per sostenere il Palermo femminile

PALERMO – Parte ufficialmente la campagna di crowdfunding per sostenere la ASD Palermo Calcio Femminile.

La notizia era già stata durante la conferenza stampa di presentazione della stagione 2021/2022 del Palermo femminile. In queste ore ha preso il via una campagna di raccolta fondi a sostegno di una stagione impegnativa non solo a livello sportivo ma anche, e soprattutto, a livello economico.

Un crowdfunding come processo collaborativo di tutte quelle persone che, attraverso le proprie donazioni, a partire da un minimo di 30 euro, potranno sostenere le rosanero.

E’ possibile sostenere il progetto delle nostre calciatrici con un versamento attraverso la seguente piattaforma https://sponsor.me/ASDPalermoCalcioFemm e con versamenti superiori a 100 euro si potrà accedere a premi, sino alla maglia autografata che catterà con un contributo alla causa rosanero di 1000 euro.

La squadra di calcio femminile è un patrimonio della città di Palermo! Sosteniamole!



