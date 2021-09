Catania, fortunato al gioco online: così vince 657mila euro

CATANIA – Passa dalla città etnea la Dea Bendata, che domenica scorsa ha baciato un operaio regalandogli una vincita da oltre 650mila euro. Il colpo è arrivato con la slot “Dead or Alive 2” del provider NetEnt, sul casinò online di Planetwin365. Con una giocata di 9 euro, il giocatore ha ottenuto delle “free spins”, giocate gratuite offerte dal casinò stesso, che gli hanno permesso di ottenere in pochi minuti il premio da 657mila euro, uno dei più alti realizzati in Italia su una slot classica.

Raggiunto telefonicamente, l’anonimo vincitore ha spiegato di lavorare saltuariamente in fabbrica e di avere tre figli piccoli. Nonostante la vincita, lunedì mattina è andato lo stesso a lavorare, in attesa dell’investimento che ora potrà permettersi di fare: comprare una casa nuova dove andare a vivere con la sua famiglia.



