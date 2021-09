ROMA – La sottosegretaria di Leu all’Economia, Maria Cecilia Guerra, in un intervista al Corriere della Sera parla della riforma del Catasto: “L’aggiornamento degli estimi catastali, indicato nel Pnrr, è una questione di razionalità ed equità dell’imposta. Il catasto non viene aggiornato da trent’anni, quindi io ritengo che la revisione sia indispensabile e che l’opposizione non sia giustificata. Si può andare per gradi e discutere dei criteri della rivalutazione, ma è indubbio che le imposte vanno pagate su una base imponibile realistica, sennò perdono di senso”.

Su un ipotetico prossimo “salasso sulla casa”, Guerra spiega: “Premesso che parliamo sempre di seconde o terze case e che nessuno sta chiedendo un aumento del prelievo, i tempi dipenderanno anche dal confronto politico. Ancora non c’è stato, ed è una delle ragioni per cui la delega non è uscita. Il punto è che ora l’Imu non corrisponde al vero valore di mercato degli immobili. Chi ha una casa nel centro storico di una grande città, che è stata ristrutturata e raggiunta dai servizi, si troverà probabilmente a pagare di più. Chi ha un immobile in un’area interna che ha subìto una caduta di valore, giustamente dovrà pagare meno”.

Sui possibili interventi per attenuare ulteriormente la stangata sulle bollette di luce e gas, Guerra osserva: “Il prezzo del gas è aumentato del 40%, il governo ha impegnato ben 3,5 miliardi per ridurre l’impatto. È un impegno considerevole”. A suo avviso, infine, Quota 100 “è un’eredità pesante. Lo scalone creato da Quota 100 costringe chi è nato anche solo un giorno dopo ad andare in pensione cinque anni più tardi. È sbagliato e bisognerà intervenire”.

