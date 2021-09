Covid: aumentano i vaccinati, ecco la nuova percentuale

ROMA – “L’epidemia è ancora in corso, sarebbe sbagliato pensare che ne siamo fuori ma è evidente che siamo in una fase molto diversa, con persone che hanno completato il ciclo della vaccinazione, abbiamo superato il 78% di vaccinati, arriveremo all’80% e stiamo continuando ad avere un numero significativo di prime dosi. E questo avviene soprattutto da quando abbiamo approvato l’ultimo decreto legge sul Green Pass. La fase di straordinarietà si trasformerà gradualmente in una fase di ordinarietà”.

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo alla Seconda giornata del Festival delle Città a Roma. “Non possiamo abbassare la guardia – ha aggiunto – siamo ancora in fase pandemica, ma rispetto ai mesi passati abbiamo strumenti che si sono dimostrati efficaci e sicuri, i vaccini. La risposta degli italiani è stata molto positiva e questo ha consentito le riaperture. Il nostro auspicio è proseguire la campagna di vaccinazione”. “Anche le strutture che in emergenza sono state usate, come la Nuvola di Fuksas, passeranno dalla straordinarietà dell’utilizzo all’uso ordinario”, ha detto ancora.



