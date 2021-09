Policlinico, al via la terza dose per i pazienti oncologici

PALERMO – Vaccinazione di prossimità per i pazienti più fragili. Parte lunedì 4 ottobre la campagna di vaccinazione speciale dell’AOUP Paolo Giaccone di Palermo e destinata ai pazienti oncologici. Il policlinico Paolo Giaccone ha raccolto l’invito dell’assessorato della Salute e della struttura commissariale covid Palermo per favorire la vaccinazione di prossimità.

A partire da lunedì, dunque, gli utenti sottoposti a terapie (chemioterapicheo radioterapiche o in follow-up), seguiti presso gli ambulatori dell’UOC Oncologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, diretta dal professor Antonio Russo, potranno effettuare la terza somministrazione del siero anti covid, cosi’ come previsto dalla circolare del ministero della salute. La dose addizionale potrà essere effettuata una volta trascorsi 28 giorni dalla seconda dose.

Sarà il personale dell’Ambulatorio vaccinale Covid Aziendale incardinato nell’UOC Epidemiologia Clinica con Registro Tumori, diretta dal professor Francesco Vitale, a recarsi presso l’ambulatorio di oncologia in una stanza dedicata all’anamnesi ed alla vaccinazione. I pazienti saranno prenotati e programmati direttamente dal personale della UOC di Oncologia in occasione delle visite ambulatoriali di follow-up e di terapia.

“E’ un ulteriore step – sottolinea Vitale – nel percorso che già da molti mesi abbiamo intrapreso per favorire l’ampia vaccinazione della popolazione. Abbiamo accolto subito l’idea perchè è giusto creare le condizioni migliori affinchè proprio gli utenti più fragili possano beneficiare di una vaccinazione diretta nei luoghi in cui sono soliti recarsi per la somministrazione della terapie”.



