Giro di Sicilia: vince ancora Molano, secondo Fiorelli

Manca ormai pochissimo alla conclusione della seconda tappa del Giro di Sicilia. La competizione, partita questa mattina dall’Area Archeologica di Selinunte, si concluderà a Mondello dove è ormai tutto pronto per l’arrivo dei corridori. Tanta l’attesa nel borgo marinaro del capoluogo siciliano, preparato ad hoc per la fine dei 173 chilometri del percorso odierno.

Alle 14.44, è cominciata la bagarre tra i fuggitivi per aggiudicarsi i punti del GPM. Cassarà è il più attivo, ma il gruppo sta rinvenendo ad altissima velocità ed è a soli 16″. Pochi minuti dopo rimangono solo Gandin, Juaristi e Oronte davanti, si staccano Cassarà e Paties Montagner.

Mentre a Mondello, è presente anche qualche fan club per alcuni corridori siciliani come nel caso di Fiorelli.

Intanto è Juaristi a vincere il GPM davanti a Gandin. Il basco anticipa il corridore veneto appena prima che il gruppo rientrasse su di loro.

Ecco i passaggi:

1. Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) 5 punti

2. Stefano Gandin (Zalf Euromobil Fior) 3 punti

3. Chris Hamilton (Team DSM) 2 punti

4. Romain Bardet (Team DSM) 1 punto

Juaristi rimane in testa da solo. Il corridore della Euskaltel-Euskadi insiste dopo il GPM, mentre alle sue spalle il gruppo è compatto.

Gabburo vince il TV di Capaci e si rialza, il gruppo rimane compatto a 11km dall’arrivo.

Risultati TV di Capaci

1. Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè) 5 punti 3″ di abbuono

2. David De La Cruz (UAE Team Emirates) 3 punti 2″

3. Romain Bardet (Team DSM) 2 punti 1″

4. Alejandro Valverde (Movistar) 1 punto

Alle 15.05 il gruppo va veloce verso Palermo e i ciclisti corrono verso l’arrivo di Mondello. Mancano ormai quasi 5 chilometri all’arrivo, prova a muoversi Marc Soler ma il gruppo torna compatto. Nibali pilota Moschetti per la Trek-Segafredo.

Il gruppo arriva nel borgo marinaro di Palermo alle 15.12 e a tagliare il traguardo è ancora il colombiano Molano! La maglia giallorossa rimane a lui per il secondo giorno di fila!

Nella volata finale il ciclista colombiano ha staccato tutti portando a casa ancora il primo posto. Al secondo posto arriva proprio il palermitano Fiorelli, originario di Ficarazzi. Matteo Moschetti invece occupa il terzo posto del podio. Quarta vittoria stagionale per Molano, la 17esima in carriera e la seconda consecutiva in questo Giro di Sicilia 2021.

Questa la Top 10 di tappa:

1 MOLANO Juan Sebastián UAE-Team Emirates

2 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè

3 MOSCHETTI Matteo Trek – Segafredo

4 MARECZKO Jakub Vini Zabù

5 ONESTI Emanuele Giotti Victoria – Savini Due

6 BELLETTI Manuel EOLO-Kometa

7 CAROLLO Francesco Mg.k Vis VPM

8 ZAMBELLI Samuele Androni Giocattoli – Sidermec

9 NESI Nicolas D’Amico – UM Tools

10 GOLDSTEIN Omer Israel Start-Up Nation



