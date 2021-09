PALERMO – Ore di paura per i familiari di un uomo di 54 anni che è stato ricoverato al trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo un incidente con il monopattino. L’uomo si trovava in via Barcarello quando è caduto dal mezzo.

La diagnosi dei medici

Sono stati i passanti a contattare il 118 chiedendo l’intervento di un’ambulanza per portare il ferito in ospedale. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico: la prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dalla sezione dell’Infortunistica della polizia municipale.

Pirata della strada in via Ernesto Basile

E sempre a Palermo è caccia al pirata della strada che ha investito un uomo di 48 anni in via Ernesto Basile, all’altezza di via Generale Vito Artale. L’automobilista è fuggito senza prestare soccorso. Sono intervenute le pattuglie della polizia municipale e dei carabinieri. I sanitari del 118 hanno portato il ferito all’ospedale Civico. La prognosi è di 30 giorni. Al vaglio le immagini delle telecamere che potrebbero aver ripreso la targa della vettura.

