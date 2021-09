Melissa, a 10 anni porta in alto il nome di Palermo nella moda

Prima tra le italiane al concorso 'The best model of Europe' in Spagna. "Vorrei fare la modella, ma intanto studio"

PALERMO – La spensieratezza dei dieci anni e gli occhi che brillano quando si parla del futuro. Melissa Cuchel ha portato in alto Palermo e l’Italia vincendo il concorso internazionale ‘The best model of Europe by Rosario Stagno’, tenutosi in Spagna, a Lloret De Mar, dal 29 agosto al 4 settembre: primo posto assoluto per l’Italia nella categoria ‘Kids Nazionale’ e secondo in quella internazionale.

La prima sfilata a otto anni e col passare delle settimane il crescere della passione per le passerelle, aiutata da mamma Maria e papà Ettore: “Ho iniziato per gioco, con la partecipazione a Miss Città di Palermo, e così ho scoperto la mia passione. Mi piacerebbe un giorno potere diventare una modella famosa, magari come Naomi Campbell, – racconta -, intanto studio portamento e recitazione senza dimenticare la scuola che è molto importante. Adoro imparare le lingue straniere”.

Dopo i successi sulla passerella spagnola Melissa, che oggi all’Ars con i genitori ha ricevuto le congratulazioni del deputato segretario Edy Tamajo, guarda al futuro ma senza esasperazioni: “Ha deciso di inseguire il suo sogno e noi le siamo accanto, senza invedenza”, raccontano i genitori che a febbraio accompagneranno Melissa alla Milano Fashion Week. Con loro anche la G&A Agency di Siracusa, di Giusi Spinali, che ha seguito la bambina fin dai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. “Melissa vive tutto come un gioco, non si monta la testa – dice mamma Maria -. Noi saremo sempre al suo fianco ma sarà lei a decidere del suo futuro”.

Nonostante la tenerissima età, Melissa ha già un bagaglio di esperienze professionali: protagonista di uno spot pubblicitario con Ovs, ha diversi shooting fotografici con fotografi internazionali al suo attivo e si è aggiudicata la copertina del magazine russo ‘Novit Models’. Per lei anche due ruoli nei film ‘I fatti di Avola’ e ‘Lupo’, del regista Corrado di Rosa.



