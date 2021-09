Irlanda, No vax lo convince a non curarsi: torna a casa e muore di Covid

Un No vax italiano di origini sarde, Antonio Mureddu, ha convinto un anziano malato di Covid a non curarsi e a lasciare l’ospedale dove era ricoverato. Tornato a casa si è aggravato ed è morto.

La notizia è riportata dall’Irish Times, Mureddu lavora in un ristorante e sarebbe conosciuto nel mondo dell’estrema destra e dei No vax. Il sardo lo scorso 14 settembre sarebbe andato al Letterkenny Hospital con l’intento di riportare a casa un suo amico, Joe McCarron, un 75enne ricoverato per problemi respiratori.

“Torna a casa altrimenti qui ti uccideranno” avrebbe detto il No vax sardo all’amico irlandese. L’uomo si sarebbe convinto e avrebbe lasciato l’ospedale nonostante le sue condizioni di salute. Due giorni dopo McCarron si sarebbe ulteriormente aggravato e, dopo un nuovo ricovero in ospedale, è deceduto. Sul caso la polizia irlandese ha aperto un’indagine.



