Il Palermo reagisce: contro il Campobasso vittoria per 3-1

PALERMO – Allo stadio “Renzo Barbera” del capoluogo siciliano si affrontano Palermo e Campobasso nella gara valida per la sesta giornata del girone C di Serie C. I rosanero guidati da Giacomo Filippi sono alla ricerca dei tre punti che mancano ormai dalla prima di campionato. Il club molisano del tecnico Mirko Cudini proverà a fare risultato nella sfida contro i siciliani. Al 4-3-3 dei rossoblu, Filippi risponde con il solito 3-4-2-1 con Luperini che torna in mediana affiancato da Odjer e con Silipo e Floriano alle spalle di Soleri.

PRIMO TEMPO

Le squadre entrano in campo: Palermo con la maglia rosanero, Campobasso in maglia bianca. I padroni di casa attaccheranno da destra verso sinistra e il primo pallone è affidato alla squadra ospite. Tutto pronto, l’arbitro fischia l’inizio del match. Palermo immediatamente in vantaggio dopo appena 3 minuti di gioco! Floriano entra in area, serve Lancini che spalle alla porta appoggia per Silipo che col mancino batte Raccichini! Quasi non basta un giro di lancette per il raddoppio dei rosanero! Contropiede fulminante con il tridente offensivo di Filippi, Floriano a tu per tu con il portiere avversario si fa murare la conclusione: sfera che arriva sui piedi di Valente che dalla corsia mancina insacca con una conclusione perfetta sul palo lontano! E’ 2-0 per il Palermo. Padroni di casa che giocano sulle ali dell’entusiasmo nonostante siano passati appena 10 minuti di gioco. Al 16′ ancora Floriano in contropiede entra nell’area di rigore avversaria, supera un difensore e calcia a botta sicura in porta. L’ultimo uomo dei molisani però è bravo e respinge la conclusione. Gara che prende maggiore equilibrio a metà del primo tempo, con il Palermo in piena gestione della gara pronto a far male con ripartenze veloci e ben organizzate. Al 30′ il Campobasso ottiene un pericoloso calcio di punizione dal limite dell’area rosanero: la conclusione però viene murata dalla barriera. Al 36′ ancora un’azione pericolosa della squadra ospite che dopo alcuni scambi arriva alla conclusione ravvicinata di Vitali murata con il corpo da Odjer. Un minuto dopo Rossetti si libera della marcatura di Marconi e calcia sfiorando il palo alla destra di Pelagotti. Campobasso che guadagna metri in fase offensiva per cercare la via del gol che riaprirebbe la partita. Al 43′ arriva la doppia ammonizione per Giunta che commette fallo su Soleri in ripartenza, espulso in numero 19 dei molisani. Poco dopo il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi: il primo tempo termina 2-0 in favore dei rosanero.

SECONDO TEMPO

Le compagini tornano sul terreno di gioco, la prima sfera è dei rosanero. C’è subito una sostituzione prima del fischio d’inizio: per il Campobasso esce Emmausso ed entra Tenkorang. Il direttore di gara dà il via alla ripresa. Il Campobasso riapre la gara al 55′ nonostante l’inferiorità numerica! Rossetti supera Marconi dalla sua corsia di destra e calcia forte in porta battendo Pelagotti. Al 57′ doppia sostituzione per Giacomo Filippi: escono Almici e Luperini che cedono il posto a Doda e Dall’Oglio. Un minuto dopo Soleri stacca di testa in area di rigore tutto solo sul cross arrivato da calcio d’angolo e manda la sfera alta. Al 59′ Odjer commette un brutto fallo e riceve l’espulsione diretta dal direttore di gara! Adesso la sfida proseguirà in 10 contro 10. Minuto 60, Cudini manda in campo Pace al posto di Vitali. Altre due sostituzioni per Filippi: escono Silipo e Floriano ed entrano De Rose e Brunori. Cudini al 70′ fa uscire dal campo l’ammonito Sbardella per far entrare Fabriani. Partita che mantiene una certa intensità, soprattutto dopo il gol che ha riaperto la gara e dopo l’espulsione di Odjer che ha riportato in parità il numero di giocatori in campo. Al 78′ intervento di Lancini su Tenkorang, per l’arbitro ci sono gli estremi per il calcio di rigore! Sul dischetto va Bontà che con il destro colpisce in pieno la traversa! Il risultato vede ancora i rosanero in vantaggio. All’80’ il Palermo cala il tris! Arriva la reazione dei rosanero con un passaggio in verticale per Brunori che regge la marcatura di due difensori avversari e in area di rigore non sbaglia battendo Raccichini! Filippi usa l’ultimo cambio, fuori Lancini e dentro Perrotta. Cudini invece manda in campo Di Francesco e Liguori per Vanzan e Candellori. Il quarto uomo segnala 4 minuti di recupero. Dopo alcune azioni da entrambe le parti, il direttore di gara fischia tre volte. Palermo-Campobasso termina 3-1.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 79 Lancini (dall’82’ Perrotta), 15 Marconi; 29 Almici (dal 57′ Doda), 19 Odjer, 17 Luperini (dal 57′ Dall’Oglio), 30 Valente; 10 Silipo (dal 62′ Silipo), 7 Floriano (cap.; dal 62′ Brunori); 27 Soleri. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 5 Marong, 9 Brunori, 11 Dall’Oglio, 20 De Rose, 23 Fella, 31 Corona, 33 Perrotta, 54 Peretti, 77 Doda. Allenatore: Filippi.

CAMPOBASSO: 1 Raccichini, 2 Sbardella (dal 70′ Fabriani), 3 Vanzan (dall’82’ Di Francesco), 5 Menna, 6 Dalmazzi, 7 Bontà (cap.), 9 Rossetti, 10 Emmausso (dal 46′ Tenkorang), 18 Candellori (dall’82’ Liguori), 19 Giunta, 37 Vitali (dal 60′ Pace). A disposizione: 12 Zamarion, 22 Coco, 4 Nacci, 11 Pace, 13 Martino, 14 Di Francesco, 16 Tenkorang, 17 De Biase, 20 Ciocca, 21 Liguori, 23 Fabriani, 30 Magri. Allenatore: Cudini.

Arbitro: Scatena (Avezzano). Assistenti: Cataldo (Bergamo) – Stringini (Avezzano). IV ufficiale: Fichera (Milano).

MARCATORI: Silipo (3′), Valente (5′), Rossetti (55′), Brunori (80′).

NOTE: Ammoniti: Luperini, Sbardella, Dall’Oglio. Espulsi: Giunta (doppia ammonizione), Odjer.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI