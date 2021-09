Palermo-Campobasso, tre punti necessari per i rosanero

Risultati non da vertice prefissato come obiettivo che rendono il successo ormai necessario

A partire dalle ore 18.00, allo stadio “Renzo Barbera”, si affronteranno il Palermo allenato da Giacomo Filippi e il Campobasso guidato da Mirko Cudini. La sfida, valida per la sesta giornata del girone C di Serie C, vede i rosanero alla ricerca dei tre punti che mancano ormai dalla prima di campionato. Per il club di viale del Fante, infatti, nel girone meridionale di Lega Pro, il bottino è di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta: risultati non da vertice prefissato come obiettivo che rendono il successo ormai necessario. I molisani, invece, contano una sconfitta in più (e un pareggio in meno) rispetto a Pelagotti&Co.

La squadra del capoluogo siciliano è reduce dal pareggio dello scorso weekend contro il Monterosi. Il risultato finale dell’incontro giocato in trasferta (1-1) ha lasciato diversi malumori nella piazza rosanero e il Palermo adesso dovrà dare delle risposte nel rettangolo di gioco casalingo. Il Campobasso, invece, arriva al match del “Barbera” dalla sconfitta per 3-1 contro la Fidelis Andria. In classifica, le due compagini sono separate soltanto da un punto: i siciliani sono dodicesimi a quota 6, i rossoblu quindicesimi con 5 punti.

Nella consueta conferenza stampa alla vigilia dell’incontro, l’allenatore Giacomo Filippi ha confermato che il modulo da lui utilizzato, il 3-4-2-1, non cambierà. Gli interpreti, invece, potrebbero non essere gli stessi per un turnover dettato dalle tre partite da giocare in una settimana circa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Lancini, Perrotta; Almici, De Rose, Odjer, Valente; Silipo, Floriano; Brunori.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Sbardella, Dalmazzi, Menna, Vanzan; Candellori, Bontà, Tenkorang; Di Francesco, Rossetti, Liguori.



