Pfizer, tutto sulla pillola efficace contro il Covid

Uno studio clinico, presentato oggi nel corso del congresso medico “IDWeek 2021”, dimostra che la pillola antivirale sviluppata dall’azienda americana è efficace contro le varianti del coronavirus.

L’efficacia

Il prodotto testato rientra tra i farmaci che le case farmaceutiche stanno cercando di sviluppare per trattare e prevenire l’infezione da Covid-19. Secondo quanto riportato da Barron’s, è probabile che presto saranno disponibili i dati chiave sul funzionamento e l’efficacia di alcune di queste pillole, comprese quelle di Merck e di Pfizer.

I dirigenti di entrambe le società hanno dichiarato di voler richiedere l’autorizzazione all’uso di emergenza per i loro prodotti entro la fine dell’anno.

La commercializzazione del farmaco potrebbe dare un’interessante sterzata alla lotta contro il Covid, anche se i farmaci antivirali che altre aziende stanno studiando, avrebbero un’efficacia moderata.

La cura

Le terapie attualmente disponibili, come gli anticorpi monoclonali vengono somministrati per via endovenosa, una modalità che li rende poco adatti a un utilizzo di massa. Ed è qui che entrano in gioco i farmaci per via orale. Lo studio condotto dalla casa farmaceutica Merck, esposto oggi durante il congresso sulla malattie infettive, esamina i dati di due studi clinici separati sul Molnupiravir e studi in vitro sul farmaco.

Gli autori hanno scoperto che le mutazioni della proteina spike del virus Sars-CoV-2 non hanno avuto alcun impatto sul lavoro del farmaco contro il virus. “Sia i dati in vitro che quelli clinici suggeriscono che le sostituzioni proteiche degli spike non influiscono sull’attività antivirale del farmaco e suggeriscono il potenziale di Molnupiravir nel trattamento delle varianti di Sars-CoV-2, in particolare se affrontate all’inizio della malattia”, scrivono gli autori.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI