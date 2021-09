Seus ancora senza governance, l’allarme dei sindacati

PALERMO – Il futuro della Seus, società in house della Regione Siciliana che si occupa del servizio di emergenza-urgenza, preoccupa i sindacati, che lanciano l’allarme sulla mancata nomina della governance e sui ritardi nel pagamento degli stipendi dei dipendenti. Nel calderone dell’incertezza anche la Sas, responsabile dei servizi ausiliari in decine di enti di tutta la Sicilia.

Cisl Fp: “Basta giocare sulla pelle di 5mila famiglie”

“Basta temporeggiare, basta ‘giocare’ a fare politica sulla pelle di cinquemila famiglie siciliane – dice Paolo Montera, segretario generale della Cisl Fp Sicilia -. La situazione delle società partecipate della Regione, Sas e Seus 118 adesso è davvero al limite. E a breve potrebbero esserci problemi anche per pagare gli stipendi dei lavoratori. Il governo Musumeci, quindi, metta subito da parte le beghe interne alla sua maggioranza e nomini i vertici di questi due enti”. Montera poi prosegue: “Da mesi ormai la Seus e la Sas procedono col freno a mano tirato, con la possibilità di operare solo in ordinaria amministrazione. Alla Sas, per esempio, molte convenzioni sono in scadenza e a saltare potrebbero essere servizi fondamentali alla cittadinanza, dall’impiego di lavoratori nel settore dei beni culturali alla gestione di aspetti fondamentali dell’emergenza pandemica, come per esempio il trasporto di materiale biologico negli ospedali. Un rischio che non possiamo correre. Il governo intervenga subito, prima che altre assemblee dei soci finiscano con un nulla di fatto sulle nomine”.

Uil Fpl: “Seus, intervenga Razza”

Preoccupata anche la Uil Fpl Sicilia. “Il servizio di emergenza urgenza, visto che siamo ancora in fase di pandemia, non può essere gestito dal collegio sindacale che ha tutt’altre funzioni – dice il segretario generale del sindacato, Enzo Tango -. Già da tempo lamentavamo che la gestione di questa azienda lasciava molto a desiderare e sino ad oggi non è stato fatto alcun passo in avanti. Abbiamo appreso, inoltre, che non stati pagati gli stipendi dei circa 3.200 lavoratori e che c’è un ritardo anche nelle procedure. Chiediamo, quindi, un immediato intervento dell’assessore Razza per sbloccare questa situazione e ripristinare una guida autorevole di cui si avverte estremo bisogno”.

Csa Cisal: “Stallo intollerabile”

Sulla vicenda Seus interviene anche il Csa Cisal: “La società, una delle principali partecipate della Regione Siciliana, è ormai da settimane senza una guida solida a causa del mancato rinnovo del Cda, una situazione di stallo intollerabile e insostenibile che mette a rischio il servizio e ritarda gli stipendi dei lavoratori e su cui non sono accettabili giochetti politici di sorta – dice Giuseppe Badagliacca -. Chiediamo che il governo Musumeci e l’Ars assumano le dovute decisioni, evitando il caos in un settore fondamentale specie in questo momento di pandemia. Non accetteremo rinvii o perdite di tempo sulla pelle dei lavoratori”.

