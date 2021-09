“Sicilia in digitale”, domani il click day ma manca la piattaforma

PALERMO – “Sicilia in Digitale”: domani parte il click day ma manca all’appello la piattaforma informatica. Il bando sta suscitando molto interesse tra i professionisti siciliani interessati a investire nel settore del marketing e della comunicazione, tanto che si prevede un boom di domande. Sul piatto della bilancia c’è la concessione di contributi a fondo perduto alle aziende.

Tutte le criticità

Eppure, qualcosa sembra non promettere bene. “Ad un giorno dall’apertura dell’Avviso “Sicilia in Digitale” mancano la piattaforma informatica e le istruzioni per l’inoltro delle domande”. A sollevare la criticità è il commercialista esperto in Programmazione Europea e Agevolazioni alle Imprese, Sergio Amato. Il timore è che ci si trovi dinnanzi a un’altra odissea da click day.

“Per un bando a sportello gli aspetti tecnici sono tutto, sarà un bagno di sangue”, aggiunge sottolineando comunque il valore dell’iniziativa. “È un bando che va incontro alle reali esigenze delle imprese ma i soldi stanziati sono totalmente insufficienti 1 milione e 200 mila euro: molte aziende resteranno tagliate fuori ed è frustrante”, continua.



