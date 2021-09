Silipo: “Oggi ho fatto quello che mi ha chiesto Filippi”

Andrea Silipo, attaccante del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa alla fine della gara contro il Campobasso vinta per 3-1. In occasione della sesta giornata del girone C di Seri C, il giovane trequartista rosanero ha aperto le danze siglando il primo gol dei siciliani. Queste le sue dichiarazioni a fine gara.

“Innanzitutto sono contento perché finalmente è arrivato il gol e anche molto presto visto che era la prima da titolare. Mi sto allenando bene da inizio anno, quindi mi sento bene e pronto, poi ovviamente ci vuole del tempo per inserirsi nei meccanismi. Oggi ho fatto quello che mi ha chiesto il mister. Sono contento di aver fatto subito il gol. Spero di avere più continuità per aiutare di più la squadra perché ne ho bisogno io e penso che la squadra ha bisogno di tutti. Siamo tutti giocatori forti e continueremo così alla grande”.

Il numero 10 dei rosanero ha parlato anche della presenza dei tifosi allo stadio “Renzo Barbera”: “I tifosi sono quella spinta in più per tutti. Sono contento, ma soprattuto perché abbiamo vinto e abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Che effetto fa lo stadio che chiede di farmi entrare o non farmi uscire? Sono contentissimo che mi vogliono in campo, ma avevamo appena preso l’espulsione e il mister ha fatto il cambio. Abbiamo vinto la partita che è la cosa più importante, deve esserlo anche per i tifosi. Dedico il gol alla mia ragazza, alla mia famiglia. C’è stata una esultanza particolare con Doda perché siamo molto amici. Paragone con Dybala? Una cosa splendida ma c’è molto da lavorare. Essere paragonato a lui è una cosa difficile. Spero di arrivare un giorno a quei livelli”.



