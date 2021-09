Uilca Unicredit, il siciliano Mingoia eletto segretario responsabile

Il consiglio nazionale della Uilca Unicredit ha eletto, a Riccione, il il segretario responsabile del gruppo. E’ Rosario Mingoia, nato a Mussomeli (Caltanissetta), gia’ responsabile del coordinamento Unicredit spa, carica che manterra’ ad interim. ”L’elezione a segretario responsabile del sindacato del secondo gruppo bancario italiano mi onora e mi carica di responsabilita’, Unicredit sara’ chiamata a breve ad operazioni di portata gigantesca, dall’acquisizione di Mps in autunno, come annunciato prima dell’estate dal nostro Ceo Orcell, al nuovo piano industriale e alla riorganizzazione della rete commerciale”, afferma. “Il mio impegno, insieme alla mia squadra, sara’ quello di pretendere una cogestione dei processi perche’ – aggiunge – non possiamo piu’ permetterci operazioni che abbiano come effetto la perdita di posti di lavoro. Ne abbiamo gia’ persi troppi, dobbiamo pretendere un concambio generazionale che permetta alla rete commerciale di reggere. Dobbiamo spingere, infine, affinche’ cessi la desertificazione delle filiali: l’economia italiana ha bisogno di sportelli bancari e di banche che la sostengano.” (ANSA)



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI