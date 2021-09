ACR Messina-Bari 0-2, Sullo: “C’è qualità ma dobbiamo soffrire”

L’ACR Messina cade allo stadio “Franco Scoglio” nella sfida contro il Bari capolista. L’incontro, valido per la sesta giornata del girone C di Serie C, è terminato con il risultato finale di 2-0 in favore del club pugliese. All’8′ ha siglato la prima rete con una incursione in verticale Botta, mentre ha chiuso il match Paponi con una conclusione vincente al minuto 77. Al termine della gara, l’allenatore dei peloritani Salvatore Sullo è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sfida.

“Secondo me il primo gol è stato casuale, su una rimessa laterale loro e qualche errore nostro, lo abbiamo pagato per 25 minuti. Poi piano piano siamo entrati in partita e nella ripresa abbiamo fatto il nostro, non subendo niente e arrivando vicini al pari, con alcuni errori nella rifinitura o nell’ultimo passaggio. Il raddoppio ci ha tagliato le gambe. C’è da analizzare bene il tutto e pensare alla prossima. Dobbiamo renderci conto di chi siamo in questo momento e di come abbiamo fatto risultato. Noi siamo una squadra giovane, che ha qualità e che però, quando non ha tutti gli effettivi a disposizione, deve soffrire. Poi, quando contro una squadra come il Bari si prende un gol a freddo, è tutto più complesso, ma siamo stati in partita quasi fino alla fine. Non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi dal punto di vista dell’impegno, chiaramente c’è da lavorare e migliorare su tutto. Abbiamo cominciato un percorso e ovviamente questo non è sempre perfetto”.



