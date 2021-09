Amministrative, Corsaro presenta la sua squadra

CATANIA – Una squadra affiatata, raggruppata intorno alle parole d’ordine «dell’umiltà e della lealtà verso i cittadini». Marco Corsaro ha presentato, in conferenza stampa al Comitato elettorale di Lineri, la «Coalizione del Buongoverno e del Fare» che lo sostiene nella candidatura a sindaco di Misterbianco. Sei le liste a supporto, espressione del mondo civico della città e del centrodestra: Guardiamo Avanti, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Legalità e Buongoverno, In Campo con Corsaro, Insieme per Misterbianco.

«Sono molto orgoglioso – ha affermato Corsaro – del compito di rappresentare questa squadra così forte, unita, generosa, in veste di candidato sindaco della città che amo. Ci siamo stretti la mano con l’obiettivo e la volontà di governare Misterbianco per garantire efficienza, solidarietà e innovazione a un territorio che deve finalmente rialzare la testa. Partiamo dal nostro Comitato elettorale qui a Lineri, una scelta non casuale: dalla coesione fra centro e quartieri, dal rafforzamento dei legami fra cittadini che devono avere lo stesso livello di servizi e qualità della vita, passa il rilancio di tutta Misterbianco. Questo uno dei punti cruciali del nostro programma che stiamo presentando casa per casa, strada per strada». Corsaro ha presentato inoltre i quattro assessori designati in prima battuta: Marina Virgillito, espressione civica, Giuseppe Bongiovanni per la lista Insieme per Misterbianco, Dario Moscato e Aldo Parrinello per Fratelli d’Italia.

«Le Amministrative del prossimo 24 ottobre – ha ribadito il candidato sindaco Corsaro – sono l’occasione che tutti aspettiamo per chiudere con i vecchi schemi e guardare avanti: stavolta i cittadini possono davvero scegliere il sindaco giusto per il futuro di Misterbianco, possono mettere al primo posto la nostra città». Appuntamento a sabato 2 ottobre, in piazza Mazzini alle ore 19, per il primo comizio della Coalizione del Buongoverno e del Fare per Misterbianco.



