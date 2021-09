Autostrada Catania – Siracusa: chiusa carreggiata per verifiche

CATANIA – Lavori in corso in autostrada. Lo comunica l’Anas che invia una nota nella quale informa che “È temporaneamente chiusa la carreggiata lungo la A Catania Siracusa dal km 0 al km 11,000 a causa di verifiche tecniche a Catania in direzione SS114. Il traffico è deviato sulla SS114 e sulla SS114dir. Rientro in autostrada allo svincolo di Lentini.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.



