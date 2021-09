Calcio, sconfitta amara al Massimo: Catania – Turris 3-4

CATANIA – Nel primo dei due posticipi della sesta giornata del girone C di serie C, la Turris ha vinto sul campo del Catania per 4-3. Stasera alle 21 chiude il programma la partita Avellino-Catanzaro.

Il campionato

La sesta giornata – 29/09

Avellino – Catanzaro ore 21

Catania – Turris 3-4

Fidelis Andria – Foggia 0-3

Latina – Juve Stabia 0-1

Messina Acr – Bari 0-2

Monopoli – Picerno 2-0

Paganese – Vibonese 1-0

Palermo – Campobasso 3-1

Potenza – V. Francavilla 0-1

Taranto – Monterosi 0-0

CLASSIFICA: Bari 14 punti; Monopoli 13; Virtus Francavilla 12; Taranto, Paganese 11; Juve Stabia, Turris 10; Foggia, Palermo 9; Picerno 8; Catanzaro, Avellino 7; Acr Messina, Fidelis Andria, Campobasso, Latina 5; Catania, Monterosi 4; Potenza 3; Vibonese 2.

PROSSIMO TURNO (La settima giornata – 03/10)

Bari – Monopoli

Campobasso – Paganese

Catanzaro – Fidelis Andria

Foggia – Messina Acr

Juve Stabia – Palermo

Monterosi – Avellino

Picerno – Catania

Turris – Latina

Vibonese – Potenza

V. Francavilla – Taranto



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI