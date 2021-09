Catania, sorpresi a catturare cardellini: segnalate tre persone

CATANIA. Sono stati sorpresi nella zona di San Giorgio a poca distanza dal centro abitato. Con il canto richiamo altre specie avevano attirato e catturato dei cardellini mettendo in atto una pratica molto diffusa solo ed esclusivamente per interessi di natura economica.

Pare banale dirlo ma, in questo settore, esiste un fiorente mercato nero. La legge vieta tanto cattura che la commercializzazione dei cardellini che vengono catturati e chiuse in gabbie minuscole causando loro una sofferenza indicibile.

L’accertamento a San Giorgio è stato effettuato dalla Polizia provinciale assieme alle Guardie dell’Eps. Sono state identificate tre persone, di cui una con precedenti penali alle spalle. Sul posto anche una pattuglia della Polizia.

L’accusa per loro è di “furto venatorio aggravato ai danni del patrimonio faunistico dello Stato, detenzione di avifauna particolarmente protetta, uso dei mezzi di caccia vietati, maltrattamento di animali”.

La fauna catturata è stata liberata dopo averne accertato le condizioni di salute.

Gli esemplari utilizzati come richiamo, che erano a loro volta legati, sono stati anch’essi liberati.

Dalla Polizia provinciale e dell’Eps, l’invito ai cittadini nel collaborare per segnalare questo tipo di reati.



