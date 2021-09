Covid e dolore, in una settimana morti marito e moglie

Il caso di una coppia che viveva a Francofonte, unico comune siciliano in zona arancione

Marito e moglie morti per il Covid a distanza l’una da una settimana dall’altro. A dare notizia del decesso dei due anziani sono il sindaco e l’amministrazione comunale di Francofonte, in provincia di Siracusa. Non è ancora chiaro se le due vittime fossero o meno vaccinate.

In una nota porgono “le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Iudicelli-Ricattini per la scomparsa della loro cara Maria Ricattini. Il Covid-19 ancora una volta miete una vittima in questa famiglia che dopo il decesso la scorsa settimana del loro caro Giuseppe Iudicelli piange anche la dipartita della moglie”.

Il sindaco daniele Nunzio Lentini “si stringe al dolore dei familiari ai quali rivolge un simbolico abbraccio”. Il primo cittadino ribadisce “sempre con fermezza assoluta, l’invito alla vaccinazione di tutta la cittadinanza, che ad oggi resta l’unico modo efficace per combattere e difenderci dalla lotta contro questo virus”.

Il comune di Francofonte continua a rimanere l’unica “zona arancione” in Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato, infatti, in serata un’ordinanza che conferma – così come richiesto dal dipartimento regionale Asoe – le misure restrittive anti Covid fino a mercoledì 6 ottobre prossimo.



