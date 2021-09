Esplode bombola di gas in azienda agricola: 5 feriti

SIRACUSA – Esplosione di una bombola di gas nel primo pomeriggio di oggi in una depandance di un’azienda agricola di Siracusa. Cinque i feriti, uno dei quali è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Gli altri quattro sono stati medicati dagli operatori del 118. L’esplosione si e’ verificata in struttura nella disponibilita’ del personale dell’azienda agricola che si trova in contrada Santa Teresa di Longarini, ad una quindicina di chilometri dalla citta’. I vigili del fuoco sono stati i primi ad intervenire per domare le fiamme e prestare i soccorsi. Da accertare le cause dell’incidente.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI