Ex Province, Currao confermato Commissario Straordinario

Confermato, con decreto 592/GAB del 27 settembre 2021 del Presidente della Regione Siciliana, Salvatore Currao Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitano di Palermo. Il Commissario si è insediato oggi e resterà in carica sino al 31 gennaio 2022.

“Esprimo conferma di apprezzamento e auguri di buon lavoro nell’incarico prorogato in attesa delle elezioni del Consiglio metropolitano“, ha dichiarato il Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando.

Il Commissario Straordinario, Salvatore Currao, ha dichiarato: “Ringrazio il Presidente della Regione Siciliana e l’Assessore alle Autonomie Locali che hanno ritenuto di prorogare il mio incarico. Desidero esprimere la mia gratitudine per avermi dato la possibilità di continuare a prestare servizio in questo Ente in cui ho avuto l’onore di ricoprire negli anni il ruolo di Segretario/Direttore Generale prima e di Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitano successivamente. Naturalmente non mancherà il mio impegno per contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione di tutto il territorio provinciale“.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI