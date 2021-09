Giro di Sicilia, Valverde vince la terza tappa a Caronia

Si è conclusa la terza tappa del Giro di Sicilia che prevedeva un percorso di 180 chilometri con partenza da Termini Imerese e arrivo a Caronia. Dopo le due vittorie del corridore colombiano Molano nelle prime due giornate della competizione, arriva la penultima tappa prima della conclusione del Giro prevista per il primo di ottobre. Oggi i ciclisti sono partiti alle ore 10.30 e hanno affrontato delle strade che si snodano all’interno della Sicilia tra curve e diversi sali e scendi. Il finale di Caronia è stato tutto in salita e ha visto trionfare il campione spagnolo Alejandro Valverde.

Nell’ultimo chilometro da percorrere, in uno sprint finale, l’atleta del Team Movistar ottiene la sua 130esima vittoria in carriera. All’età di 41 anni e dopo l’ultima vittoria in Italia che risale al 2016, Valvede ritorna al successo. Alle spalle dello spagnolo è arrivato Alessandro Covi, mentre occupa il gradino più basso del podio Jhonatan Restrepo.

“Stavo bene e sono contento di aver finalizzato il lavoro della squadra. Però avrei preferito non vincere e non cadere dopo il traguardo. Non sai mai quando puoi andare per terra. Guardiamo con fiducia alla tappa di domani”, dirà Valverde a fine gara. Il corridore spagnolo, dopo l’arrivo, è anche caduto in un attimo di distrazione.



