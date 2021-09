Incidente nella notte: morto un 22enne, tre feriti gravissimi

ROMA – Incidente mortale alle 4 di questa mattina su Lungotevere Aventino, all’altezza di Ponte Palatino, a Roma. A perdere la vita un 22enne che si trovava con altri tre amici su una Mercedes classe B: questi ultimi – di 26, 25 e 24 anni – sono stati portati in codice rosso all’ospedale San Giovanni, all’ospedale San Camillo e all’ospedale Santo Spirito. Sul posto le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale e del I Gruppo Trevi che da ore sono al lavoro per i servizi di viabilità e le chiusure necessarie per i rilievi di rito.



