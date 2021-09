L’Alma Basket pronta a riabbracciare la sua città di Patti

Alma Patti Basket 2021-2022 ai nastri di partenza. Venerdì 1 ottobre alle 19, nei locali dello storico sponsor That’s Amore, la società pattese incontrerà i tifosi e la città per ritrovare il supporto in presenza che due anni e mezzo di pandemia hanno tolto. La stagione che sta per aprirsi è la quarta della presidenza di Attilio Scarcella e la seconda in Serie A2, l’ennesima con il desiderio di lavorare per far crescere il movimento giovanile cestistico a Patti e supportare la crescita delle atlete professioniste che hanno accettato di vestire la casacca rossobiancoazzurra.

“Sono estremamente felice di poter invitare tutti i nostri tifosi e i cittadini di Patti alla presentazione dell’Alma Basket 2021-2022 – ammette proprio il presidente Attilio Scarcella -. Sarà ovviamente con noi anche lo staff tecnico e dirigenziale che affronterà la prossima entusiasmante stagione, insieme agli sponsor che ci staranno vicini in questo secondo anno di Serie A2. Porgo i miei ringraziamenti anche all’Amministrazione locale perchè quest’anno ci sta dando un supporto e un serio sostegno”. A curare l’organizzazione della presentazione è stata anche la team manager Alma Basket, Mariana Kramer.

“Invitare la comunità cestistica pattese, oltre che quella scolastica, e tutte le componenti del nostro comprensorio è sempre una grande emozione – spiega la team manager argentina – questo incontro servirà anche per far conoscere la nostra splendida città alle giocatrici ingaggiate quest’anno sempre molto impegnate dentro il palazzetto. Non vediamo l’ora di iniziare il campionato – conclude l’ex capitana Alma – sarà molto difficile, ma sappiamo di poter contare sulla perseveranza e forza di un presidente come Attilio Scarcella ed è questa la base da cui partire sempre”.



