Occhio al bollo auto: la “data x” si avvicina e chi si salva

Il 30 settembre è una data cerchiata in rosso perché si deve ottemperare ad una serie di scadenze fiscali, tra questo il bollo auto. Migliaia di contribuenti, entro la giornata di oggi, dovranno regolarizzare la loro posizione con il Fisco.

Tra loro ci sono anche i proprietari di autovetture che sono chiamati a pagare il bollo auto che è scaduto ad agosto e che dovranno versare l’importo previsto dalle tasse automobilistiche con apposito bollettino postale, presso gli uffici dell’Aci, nelle tabaccherie autorizzate o nelle agenzie di pratiche auto. Il 30 settembre è prevista la scadenza anche per il pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

Non tutto dovranno, comunque, pagare il bollo auto. Alcuni contribuenti, grazie alle esenzioni introdotte nel decreto Sostegni bis dal governo Draghi. Le auto esonerate dal pagamento degli arretrati del bollo devono rispondere a requisiti necessari. Il proprietario deve avere un Isee familiare non superiore ai 30mila euro; l’importo massimo delle cartelle può arrivare fino a 5mila euro al lordo; i debiti devono già essere stati notificati con cartella esattoriale tra il primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Per coloro che ne avranno diritto, l’esonero del pagamento del bollo auto avverrà entro il 31 ottobre 2021. Anche per le auto elettriche non si dovrà pagare il bollo, per cinque anni a partire dalla prima immatricolazione. Stessa procedura anche per le auto storiche con oltre trent’anni di vita e per i proprietari titolari della Legge 104.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI