Palermo, al via torneo di scacchi: premi a tinte rosanero

Sono aperte le iscrizioni per la prima edizione del “Siamo Aquile Chess Tournament”, torneo di scacchi organizzato da Palermo Scacchi (ASD Centro Scacchi Palermo) nell’ambito del progetto della Polisportiva Virtuale del Palermo FC.

Il torneo si svolgerà online sulla piattaforma www.lichess.org in modalità Arena domenica 28 novembre 2021 alle ore 17.00. Il tempo di riflessione per la singola partita è di 3 minuti + bonus di 2’’ a mossa. La quota di partecipazione è di euro 10,00 per ciascun giocatore. Le iscrizioni saranno aperte fino a lunedì 15 novembre.

La finale 1°/2° posto e la finale 3°/4° posto si svolgeranno presso la Sala Stampa dello Stadio “Renzo Barbera” sabato 22 gennaio 2022. In palio premi a tinte rosanero: una maglia autografata, un pallone autografato, un gagliardetto autografato e n°6 ingressi gratuiti al Palermo Museum.

“Siamo lieti di aver unito il nostro nome al brand Palermo FC tramite il progetto della Polisportiva Virtuale – dichiara Salvatore Cottone, consigliere di Palermo Scacchi e coordinatore del “Siamo Aquile Chess Tournament” – e questo torneo rappresenta per noi un primo passo concreto per condividere la medesima passione ed il forte legame con la città di Palermo”.

Per info ed iscrizioni: ASD CENTRO SCACCHI PALERMO – VIA LEONARDO DA VINCI 17 PALERMO email: [email protected], tel. +393473668893



